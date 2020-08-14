«Колорадо» — «Аризона»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Колорадо» — «Аризона».
Ставка: победа «Колорадо» за 1.80.
«Первый матч завершился не просто убедительной победой «Колорадо» (3:0) – «лавина» соответствовала своему названию, перебросав «койотов» со счётом 40-14. Показательны первые два периода: 13-3 и 15-4. Но в них как раз ничего забито не было.
Только на 54-й минуте пал бастион, который защищал вратарь Дарси Кемпер (37 сейвов), когда Назем Кадри забил гол в большинстве, подправив бросок защитника Кайла Макара. Остальное было делом техники.
Мы видим, что игра в этом матче шла до заброшенной шайбы. Думаю, ничего не изменится и во второй встрече.
Я бы взял победу «Колорадо» в основное время с кэфом 1.80. Считаю, что «Эвеланш» — команда с глубоким составом, она сильна по всем линиям. И при таком преимуществе должна «Аризону» дожимать», — сказал Лысенков.
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- 14 августа 2020
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