«Барселона» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 3.10.



«Ну что, пара что надо. И для финала Лиги чемпионов сгодилась бы, правда? «Бавария» против «Барселоны».



«Бавария» — фаворит. Это очевидно. Это видно и по котировкам. Как команда, в моём понимании, более мобильная и скоростная, чем «Барса». «Бавария» может давить, прессинговать, а под ним, как мы видели в игре против «Наполи», «Барса» нередко теряла мячи. Этой её уязвимостью в середине поля можно пользоваться. Хотя если вернётся Бускетс, то это будет большим подспорьем, но ещё вопрос, в каком он состоянии и в какой форме.



«Бавария» результативна. Больше всех забивает в Германии, Европе, Лиге чемпионов. Средняя результативность — по три мяча. Есть прекрасные атакующие варианты в середине поля. Роберт Левандовски в шикарной форме находится, ему принципиально будет забить «Барселоне». Что касается самой «Барсы», то она не без проблем. Можно найти достаточное количество уязвимых мест в сравнении с «Баварией». Я бы в этой встрече поставил как раз на победу «Баварии» с коэффициентом в районе двойки.



Может быть, для того, чтобы сделать пожирнее этот коэффициент, предлагаю ставить на победу «Баварии» через «обе забьют». Всё-таки «Барселона» при Сетьене показала, что у неё хорош переход из обороны в атаку, контрнаступление на должном уровне. Я думаю, что «Бавария» будет достаточно давить, будет отличаться игрой высокой, но оставит пространство для контрнаступлений. Вот там-то и надо будет разбираться.



Я думаю, «Барселона» свой мяч забьёт, но при этом проиграет. Вот мой прогноз: победа «Баварии» через «обе забьют» с коэффициентом 3.10», — сказал Шнякин.



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