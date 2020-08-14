«Барселона» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 3.10.
«Ну что, пара что надо. И для финала Лиги чемпионов сгодилась бы, правда? «Бавария» против «Барселоны».
«Бавария» — фаворит. Это очевидно. Это видно и по котировкам. Как команда, в моём понимании, более мобильная и скоростная, чем «Барса». «Бавария» может давить, прессинговать, а под ним, как мы видели в игре против «Наполи», «Барса» нередко теряла мячи. Этой её уязвимостью в середине поля можно пользоваться. Хотя если вернётся Бускетс, то это будет большим подспорьем, но ещё вопрос, в каком он состоянии и в какой форме.
«Бавария» результативна. Больше всех забивает в Германии, Европе, Лиге чемпионов. Средняя результативность — по три мяча. Есть прекрасные атакующие варианты в середине поля. Роберт Левандовски в шикарной форме находится, ему принципиально будет забить «Барселоне». Что касается самой «Барсы», то она не без проблем. Можно найти достаточное количество уязвимых мест в сравнении с «Баварией». Я бы в этой встрече поставил как раз на победу «Баварии» с коэффициентом в районе двойки.
Может быть, для того, чтобы сделать пожирнее этот коэффициент, предлагаю ставить на победу «Баварии» через «обе забьют». Всё-таки «Барселона» при Сетьене показала, что у неё хорош переход из обороны в атаку, контрнаступление на должном уровне. Я думаю, что «Бавария» будет достаточно давить, будет отличаться игрой высокой, но оставит пространство для контрнаступлений. Вот там-то и надо будет разбираться.
Я думаю, «Барселона» свой мяч забьёт, но при этом проиграет. Вот мой прогноз: победа «Баварии» через «обе забьют» с коэффициентом 3.10», — сказал Шнякин.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 14 августа 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:44
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00