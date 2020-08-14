«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Вашингтон» — «Айлендерс».
Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.75.
«Первый матч завершился печально для «Вашингтона» — команда вела 2:0 к концу второго периода, но не удержала преимущество, уступив со счётом 2:4. Причём победный гол «Айлендерс» забили в меньшинстве.
Что работает у «Вашингтона», так это большинство, которое команда смогла реализовать дважды, когда дубль сделал Ти-Джей Оши. Оживило спецбригады возвращение топ-защитника Джона Карлсона, сделавшего две голевые передачи.
Что тревожит – Александр Овечкин и Илья Ковальчук на двоих схватили «-3» за полезность. А за четыре матча в этом августе они не забили ничего. Хотя вот в этой игре с «Айлендерс» нанесли на двоих 10 бросков в створ ворот. Но голкипер Семён Варламов остановил всё.
Если говорить в целом по серии, то мне больше верится в победу «Айлендерс». Но думаю, что матчи в этой серии будут преимущественно низовыми. Атака «Вашингтона» не слишком хороша, а оборона ньюйоркцев крепка. Поэтому беру тотал меньше (5.5) в основное время за 1.75», — сказал Лысенков.
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