«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.47, «Лион» не забьёт за 1.86.

«Лион» до своего потолка в этой Лиге чемпионов добрался. Победа над «Ювентусом» в двух матчах – это что-то из области фантастики. Никто не ждал этого. Маурицио Сарри это стоило тренерского места.



Если говорить о противостоянии с «Сити», то команды результативно и зрелищно играли совсем недавно. Однако то, что было два года назад, не нужно проецировать на сегодняшний день, хотя «Лион» тогда смотрелся очень убедительно.



Я думаю, в «Манчестер Сити» это помнят. Также «Лион» много сил оставил и в чемпионате Франции, и в Лиге чемпионов. Он готовился к матчу с «Ювентусом», несмотря на долгую паузу без игровой практики. Напомню, Лига 1 завершилась досрочно. Поэтому я убеждён, что горожане легко обыграют «Лион».