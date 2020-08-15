«Динамо» — «Ротор»: прогноз Владислава Радимова на матч 2-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ротор».
Ставка: обе забьют за 2.33.
«Считаю, в этом матче обе команды смогут забить.
«Динамо» – хорошая команда, когда ей дают пространство. Динамовцы играли в прошлом туре с «Уралом», и матч для них сложился вполне легко: было пространство, было куда бежать. Но «Ротор» этого не даст. В волгоградском клубе тоже есть быстрые футболисты в атаке, которые могут убежать и забить. И всё-таки верю, что «Динамо» забьёт, в составе футболисты высокого уровня.
Если «Ротор» даст динамовцам много свободного пространства, москвичи выиграют. Но можно посмотреть, как «Ротор» играл с «Зенитом». Волгоградцы опускались назад, играли строго. Хацкевич поставил эшелонированную оборону, которой забить будет не так просто. И Гогуа пришёлся ко двору. «Ротор» играет в три центральных защитника, поэтому не уверен в победе «Динамо».
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