«Барселона» — «Бавария»: прогноз Александра Елагина на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.65.



«14 августа, в пятницу, лиссабонский стадион «Да Луж» примет, пожалуй, сильнейшую и самую интригующую по результату пару соперников – испанская «Барселона» против немецкой «Баварии».



«Барса» завершила первенство Испании на 2-м месте, отстав от мадридского «Реала» на 5 очков (82 против 87). «Бавария» завоевала чемпионский титул в немецкой Бундеслиге 8-й раз подряд, а всего в 30-й (рекорд).



Это, без сомнения, будет противостояние гигантов, которые в общей сложности выигрывали Кубок или Лигу чемпионов 10 раз – по 5 на каждого! Однако «Бавария» опережает «Барселону» по количеству финалов – не считая выигранных, «немецкая машина» ещё 6 раз уступала соперникам в решающих матчах, «Барса» – в трёх.



В Лиге чемпионов эти команды провели между собой 8 матчей – дважды в группе (две победы немцев), четырежды в полуфинале (3 победы немцев, 1 – каталонцев) и дважды в четвертьфинале (ничья и победа «Барсы»). Всего на счету мюнхенцев 5 побед, каталонцы побеждали 2 раза, и однажды команды сыграли вничью.



В нынешнем розыгрыше «Бавария» и «Барселона», как и предполагалось, вышли в плей–офф из своих групп с 1-го места.



В 1/8 «Бавария» преподала урок молодёжи английского «Челси», дважды разгромив команду Фрэнка Лэмпарда – 3:0 в Лондоне и 4:1 в Мюнхене. «Барса» на этом же этапе уверенно прошла упорный «Наполи»: 1:1 – в гостях, и 3:1 – дома.



Откровенно говоря, очень сложно прогнозировать триумфатора в этой паре. Здесь по определению нет фаворита, тем более всё решается в одном поединке. И всё же я поставлю на победу «Баварии» с форой (-1)», — сказал Елагин.



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