«Ростов» — «Зенит»: прогноз Владислава Батурина на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Ростова» с форой (+1) за 1.55.

«Один из главных матчей очередного тура РПЛ пройдёт на юге страны. В гости к команде Валерия Карпина пожалует чемпион России. «Ростов» начал новый сезон с победы в гостях в матче с «Тамбовом» (1:0). «Зенит» тоже был успешен на выезде и переиграл вернувшийся в элиту волгоградский «Ротор» (2:0).



«Ростов» не скрывает турнирных амбиций и готов вновь бороться за высокие места. Кадровые проблемы, связанные с коронавирусом, уже позади, команда Карпина в полноценном составе набирает форму и, как мне видится, готова вновь дать бой сильнейшему клубу страны.



«Зенит» абсолютно заслуженно с огромным отрывом и запасом победил в прошлом сезоне и, судя по первым матчам нового сезона, собирается продолжить в том же духе.



Уверен, ростовчане смогут оказать питерцам горячий приём и создадут массу проблем команде с берегов Невы. Ресурсы, настрой и обученность позволят хозяевам серьёзно бороться с командой Сергея Семака.



«Зенит» сейчас действительно хорош и без всяких натяжек является флагманом нашего футбола. Уровень мастерства, выстроенность командной игры и огромная уверенность в собственных силах делают «Зенит» на просторах РПЛ настоящим футбольным монстром, но «Ростов», с харизматичным тренером, не должен испугаться».