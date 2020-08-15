ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 2-го тура чемпионата России в Москве

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Тамбов».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.65.

«Армейцы произвели хорошее впечатление в первом туре. Считаных минут хватило новичку Гайчу, чтобы показать свои качества. Похоже, парень будет много забивать, у него хорошее голевое чутье. Не факт, что он выйдет в старте в матче с тамбовчанами, но точно получит больше игрового времени. «Тамбов» же, очевидно, будет стоять на вылет, как и в прошлом сезоне, когда «волки» спаслись благодаря коронавирусу в «Сочи». Думаю, команда Виктора Гончаренко вновь уверенно наберет три очка, в клубе отличное настроение после появления армии новых спонсоров и денег на трансферы.



Мой прогноз по угловым на матч «Химки» — ЦСКА не сбылся, но по понятным причинам: хозяева быстро пропустили первый мяч, вскоре словили второй и практически не оказали сопротивления. Армейцы легко довели дело по победы без массированного давления на чужие ворота. Полагаю, «Тамбов» навяжет больше борьбы, и продолжаю верить, что, как и в прошлом сезоне, ЦСКА дома будет королем угловых. Можно выбирать ставки на победу армейцев по угловым с форой либо на индивидуальный тотал ЦСКА».