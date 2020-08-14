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«Барселона» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на матч 1/4 финала ЛЧ 14 августа

«Барселона» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на матч 1/4 финала ЛЧ 14 августа
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».

Ставка: «Барселона» не проиграет за 1.88.

«Начинаются главные матчи розыгрыша Лиги чемпионов. Уникальность данного розыгрыша заключается в том, что новый турнир уже стартовал, при этом обладатель главного клубного европейского трофея ещё не определился, хотя круг претендентов сужается с каждым матчем.

При таком формате УЕФА будет иметь возможность дважды в году определять лучший клуб Европы.

После невнятной ничьей в Неаполе на «Камп Ноу» «Барселона» без особых проблем вынесла «Наполи» (4:2 по сумме двух матчей). «Бавария» расправилась с «Челси», забив в ворота одного из лидеров АПЛ семь голов, при этом «пенсионеры» огрызнулись голом в исполнении Абрахама.

На сегодняшний день немецкий чемпион выглядит очень солидно. Формат турнира уравнял команды в плане своего поля, при этом коронавирус лишил поддержки поклонников.

Я считаю, что сине-гранатовые способны собраться, причём опытных исполнителей у них всё-таки больше, чем у Мюнхена. Предполагаю, что в полуфинал пройдёт испанский клуб, который сегодня не проиграет. Моя ставка – «Барселона» не проиграет за 1.88», — сказал Мостовой.

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