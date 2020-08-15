«Динамо» — «Ротор»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч чемпионата России

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ротор».
Ставка: победа «Динамо» всухую за 2.31.
«Как и многие, я очень рад, что волгоградцы снова в вышке. Кстати, впечатлен игрой «Ротора» с «Зенитом». Довольно достойно смотрелись в матче с чемпионом, учитывая, что у «Ротора» страдает качество футболистов и из этого вытекает недостаток опыта в Премьер-Лиге.
Команда в основном состоит из тех, кто играл в ФНЛ. В таких простых вещах, как распределение сил на игру, «Ротору» бывает сложно. Помним, как интенсивно и эмоционально они начали матч в первом туре и какое огромное преимущество было у «Зенита» в конце, когда моменты создавались у одних ворот. Мне кажется, это может перетечь и во второй тур.
В матче с «Динамо» могут проявиться те же самые проблемы. В «Динамо» сейчас мало проблем. Намного меньше, чем у многих других клубов. Кирилл Новиков вывел команду в Лигу Европы. Мне кажется, «Динамо» находится в отличном эмоциональном состоянии, поскольку квалификация на горизонте, прошлый сезон закончили здорово, игровых проблем стало меньше. По игре с «Уралом» можно было увидеть, как солидно и монолитно выглядит «Динамо». Мы к такому не привыкли. Динамовцы даже больше голов могли забить.
Учитывая, что все победы после коронавируса «Динамо» одержало с сухим счетом, матч с «Ротором» будет как раз отнесен к этой категории. «Ротору» придется повременить как с набранными очками, так и с забитыми мячами. Пусть пока адаптируются в Премьер-Лиге. На этой волне успеха «Динамо» предстоит брать свое по максимуму. Сухая победа «Динамо» в Москве с коэффициентом 2.31, мне кажется, очень вероятным исходом матча».
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