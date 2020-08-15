«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 2-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Считаю, что это игра на три результата. Из вариантов ставок у меня просвечивается только один — «обе забьют». Клубы с удовольствием играют в атаку, умеют грамотно играть на чужой половине. Обе команды сейчас в порядке, хорошо играют, прилично забивают.



В целом конкуренты равные, сложно кого-то выделить. Другое дело, если появятся потери в составе, например из «Локомотива» уйдёт Алексей Миранчук. Тогда ещё могут возникнуть проблемы. Если же состав сохранится и у той и у другой команды, то обе они — явные претенденты на борьбу с «Зенитом» за чемпионство.



В прошлом сезоне соперники сыграли два матча с одинаковым счётом 1:1. Вполне вероятно, что и сейчас такой счёт будет закономерен. Если всё же отдавать небольшое предпочтение кому-то, то пока «Локомотиву». У «Краснодара» есть некоторые проблемы — Ари не в порядке. Если у «Краснодара» будет полная обойма, то выделить — даже с небольшим преимуществом — кого-либо из соперников будет очень сложно».