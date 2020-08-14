«Сочи» — «Химки»: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Химки» во 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Сочи» за 2.14.



«Уникальный, удивительный первый тур РПЛ позади. Он был омрачён скандалами. Были и удивительные результаты. Хозяева забили только в одном матче, сделал это «Спартак». И там в концовке начудил арбитр Казарцев. Не успели мы толком пережить первый тур, а уже стартует второй.



«Сочи», отыгравшийся с 0:2 в матче со «Спартаком», дома будет принимать подмосковные «Химки». Команда Дмитрия Гунько не особенно изменилась после его прихода на пост главного тренера. Вот только Ломовицкий подписал контракт. До этого дебютировал Идову. Но всё-таки «Сочи» обладает чуть более крепким подбором игроков. У них тоже есть свой новичок — Жоаозиньо. И «Сочи», честно говоря, понравился мне в первой игре со «Спартаком». Даже после 0:2 нашли ресурсы, прижали «Спартак» к воротам во втором тайме. Замены сработали неплохо. Сочинцы своего добились.



Сейчас «Сочи» сыграет дома. Как мы помним, в прошлом сезоне, когда команду принял Владимир Федотов, сочинцы дома играли очень неплохо. Проиграли только тульскому «Арсеналу». Здесь есть резон отталкиваться от южан и рассчитывать, что они фавориты.



За победу «Сочи» дают хороший коэффициент 2.14. Думаю, что в первом домашнем матче нового сезона сочинцы постараются пополнить свою очковую копилку. Ну а «Химкам» на дистанции будет не так-то просто, не так легко, как в отдельных кубковых матчах против команд РПЛ. Удачи Дмитрию Гунько в дальнейшем. Но здесь «Химкам» тяжело придётся против мастеровитой, достаточно квалифицированной команды из «Сочи». Победа «Сочи» за 2.14 — мой выбор», — сказал Генич.



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«Сочи» — «Химки». Прогноз: Нобоа с Полозом отправят Гунько и Дядюна на дно таблицы РПЛ В шести последних домашних матчах прошлого сезона сочинцы набрали 16 из 18 возможных очков.