«Ростов» — «Зенит»: прогноз Александра Аксенова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ростов» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.86, гол Азмуна за 2.30.
«В прошлом сезоне «Ростов» по-разному играл с «Зенитом». Бывало, что подопечные Валерия Карпина пропускали и по шесть мячей, бывало удавалось счёт открыть, но неизменным было одно — клуб из Санкт-Петербурга обязательно добивался победы.
Как сейчас оценить перспективы ростовской команды, да ещё на родном стадионе? Мне кажется, что достаточно сдержанно. «Ростов» и «Зенит» почти не изменились по сравнению с прошедшим сезоном. У ростовчан по-прежнему не совсем готов Роман Ерёменко, а питерцы усилили оборону за счёт хорватского защитника Ловрена, который сразу же стал игроком основы. Кажется, что в плане усиления состава «Зенит» сделал ещё один шаг вперёд.
И подопечные Сергея Семака, безусловно, будут фаворитами. Впрочем, ростовчане будут упорствовать, а если всё-таки Ерёменко успеет набрать форму и выйдет в стартовом составе, тогда хозяева вполне могут рассчитывать на положительный результат. Но гадать, кто победит, не готов. Скорее, верю в результативность обеих команд.
Таким образом, мой прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» — обе забьют. Кроме того,, готов поставить на гол Сердара Азмуна».
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