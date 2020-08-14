«Сочи» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Химки» во 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Сочи» за 2.14.



«Комплектование «Химок» всё ещё в процессе. Постепенно команда меняется, берутся новые футболисты. Сейчас Ломовицкого подписали из «Спартака». Наверное, только через месяц Гунько получит команду, с которой можно будет на что-то рассчитывать. Пока же матч с ЦСКА показал, что «Химки» не готовы к борьбе на таком уровне. В основном все футболисты имеют опыт игры только в ФНЛ и более низших лигах. Сейчас опытных ребят будут вводить в состав. Идову уже вышел с ЦСКА. Нужны и ещё игроки.



Думаю, «Сочи», конечно, фаворит в игре, он будет доминировать, тем более что настроение хорошее — взяли очко со «Спартаком», проигрывая 0:2. Для меня очевидно, что практически на каждой позиции «Сочи» сильнее «Химок». Много опытных ребят, мастеровитых. Да, ушли Кокорин и Мостовой, но там всё равно хватает классных игроков, в том числе и в атаке. Есть тот же Полоз. Сейчас Жоаозиньо ещё подписали. Он с фланга будет обострять.



Так что в этом матче просто поставлю на чистую победу «Сочи». На данный момент это команды разного уровня», — сказал Титов.



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«Сочи» — «Химки». Прогноз: Нобоа с Полозом отправят Гунько и Дядюна на дно таблицы РПЛ В шести последних домашних матчах прошлого сезона сочинцы набрали 16 из 18 возможных очков.