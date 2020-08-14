«Сочи» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Химки» во 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Сочи» за 2.14.
«Комплектование «Химок» всё ещё в процессе. Постепенно команда меняется, берутся новые футболисты. Сейчас Ломовицкого подписали из «Спартака». Наверное, только через месяц Гунько получит команду, с которой можно будет на что-то рассчитывать. Пока же матч с ЦСКА показал, что «Химки» не готовы к борьбе на таком уровне. В основном все футболисты имеют опыт игры только в ФНЛ и более низших лигах. Сейчас опытных ребят будут вводить в состав. Идову уже вышел с ЦСКА. Нужны и ещё игроки.
Думаю, «Сочи», конечно, фаворит в игре, он будет доминировать, тем более что настроение хорошее — взяли очко со «Спартаком», проигрывая 0:2. Для меня очевидно, что практически на каждой позиции «Сочи» сильнее «Химок». Много опытных ребят, мастеровитых. Да, ушли Кокорин и Мостовой, но там всё равно хватает классных игроков, в том числе и в атаке. Есть тот же Полоз. Сейчас Жоаозиньо ещё подписали. Он с фланга будет обострять.
Так что в этом матче просто поставлю на чистую победу «Сочи». На данный момент это команды разного уровня», — сказал Титов.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 14 августа 2020
-
17:45
-
17:30
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:44
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:30