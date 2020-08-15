«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Краснодар».



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.72.

«Начнём с того, что игры «Локомотива» и «Краснодара» в последние годы получаются очень-очень упорными. В последний раз более трёх мячей в этих противостояниях забивалось в 2014 году. Если брать последние матчи, то был счёт 1:1 или 1:0. Это что касается тотала в прогнозе.



А теперь что касается результата. Напомню, при Марко Николиче, несмотря на всю критику со стороны болельщиков «Локомотива», «железнодорожники» пока не проиграли ни одного матча в играх РПЛ. Единственное поражение было в Суперкубке России от «Зенита» 1:2. В РПЛ при Николиче «Локомотив» ни разу никому не позволил забить более двух мячей. Я думаю, что «Краснодар» на выезде, учитывая кадровые ресурсы команды, её качество подготовки, вряд ли сумеет доставить какие-то сумасшедшие проблемы «Локомотиву». Лично мне кажется, что «Локомотив» либо одержит какую-то минимальную победу, либо будет ничья, то есть Николич продлит свою беспроигрышную серию в чемпионате. Думаю, что на данной стадии турнира условная ничья устроит обе команды. Сейчас хочется понемногу набирать очки и двигаться вперёд.



Полагаю, что кадровый состав «Локомотива», текущая готовность ведущих игроков, таких как Миранчук, Крыховяк, Баринов, позволяет достаточно уверенно подходить к этой игре и рассчитывать на то, что команда не проиграет».