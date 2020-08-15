«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.89.



«Лион» попал на «Манчестер Сити». Вот именно — попал. «Сити» — один из главных фаворитов Лиги чемпионов. Команда, которая будет сублимировать то, чего не случилось с ней в чемпионате Англии. Я думаю, что «Сити» вполне по силам в этом сезоне дойти до финала, тем более что дорога туда, по крайней мере на этой стадии, складывается нормально. «Реал» был пройден без больших проблем. Да, Варан Вараном, но «Сити» всё своё забил.



С «Лионом» будет не так уж и просто, потому как «Сити» в последних шести матчах обязательно пропускает в Лиге чемпионов. Сейчас Корне, Дембеле и Депай в полном порядке, а уязвимая линия у «Сити» — это оборона. Поэтому я думаю, что у «Лиона» будет свой шанс на гол. Но всё-таки «Сити» обладает невероятной скамейкой и стартовым составом. Команда укомплектована всем необходимым, чтобы выйти в финал».

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