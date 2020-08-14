Эксперты: игроки на ставках уверены в победе «Спартака» над «Ахматом» в матче РПЛ

Матч 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» начнётся сегодня, 14 августа, в 20:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
98% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 1% — на «Ахмат», ещё 1% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 88% объёма рынка при коэффициенте 2.00. 12% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.80).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Доменико Тедеско. На этот исход поставлено 76% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на непроигрыш спартаковцев (9%), на успех красно-белых с форой (-1) (8%), на то, что хозяева поля забьют (6%), и на то, что забить смогут обе команды (1%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 420 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех команды Доменико Тедеско с коэффициентом 1.67.
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