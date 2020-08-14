Российские игроки ставят на «Баварию» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» начнётся сегодня, 14 августа, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



68% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу баварцев, 28% — на «Барселону», ещё 5% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 97% объёма рынка при коэффициенте 1.37. 7% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.85).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Ханса-Дитера Флика. На этот исход поставлено 37% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на проход каталонцев в полуфинал (26%), на то, что обе команды забьют (16%), на победу подопечных Кике Сетьена в основное время (15%) и на непроигрыш немецкого клуба (6%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Бавария» не проиграет в основное время с коэффициентом 1.32. Средняя сумма ставки на матч — 540 рублей.



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