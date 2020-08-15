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«Ростов» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на матч РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ростов» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.86, гол Азмуна за 1.90.

«Матч можно назвать результативным. В последних двух матчах этих команд было забито 10 голов. В первом круге прошлого чемпионата «Зенит» выиграл — 6:1, во втором круге — тоже, но более скромно (2:1). Оба раза проходила ставка «обе забьют».

На что нужно обратить внимание перед этим матчем? Мне кажется, на сильные стороны обеих команд в атаке. «Ростов» в хорошей форме, очень сильная команда, одна из самых интересных в нашем чемпионате. Конечно, много завязано на таланте Романа Еременко, но там и без него есть кому созидать, – Попов, Мамаев и т.д. Мне кажется, «Ростов» — всегда опасный соперник для «Зенита». У «Ростова» позади проблемы с коронавирусом. Всё постепенно налаживается, команда стартовала в новом чемпионате с победы. В матче с «Зенитом» Валерий Карпин очень хочет переиграть команду, которая выиграла вообще всё в нашем футболе в предыдущем сезоне.

А «Зенит» это прежде всего мощь, хорошо разыгранные стандарты, часто результативные контратаки, яркая позиционная игра в нападении с Малкомом и сыгранной парой нападающих Дзюба — Азмун. У «Зенита» много козырей в реалиях нашего футбола.

В этом матче «Ростов» постарается сыграть агрессивно, по-домашнему сильно. «Ростов» дома забивает «Зениту» три матча подряд. Думаю, в состоянии забить и в этот раз. «Зенит» 13 матчей подряд во всех турнирах не уходит с поля без забитого мяча. Думаю, «Зенит» найдет чем ответить».

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