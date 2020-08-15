«Ман Сити» — «Лион»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 2.24, победа «Ман Сити» всухую за 2.02, победа «Ман Сити» по ударам с форой (-7.5) за 1.65.
«Мне кажется, здесь все достаточно очевидно – «Лион» явно уступает в классе «Сити». Можно сказать, что «Ювентусу» не повезло в матче с французами, уйму моментов создали туринцы, но из-за разных факторов «Ювентусу» не удалось довести дело до желаемого результата.
Последний мяч с игры «Лион» забивал 5 матчей назад – в феврале. Не представляю, что сможет «Лион» противопоставить «Сити». Да, у команды Гвардиолы не будет Агуэро, но зато будут все остальные – Де Брейне, Жезус, Стерлинг и Марез, скорее всего, выйдет в стартовом составе. Думаю, что здесь все будет достаточно просто для «Сити», поэтому предлагаю соответствующие ставки.
Это победа «Сити» с форой (-2), сухая победа. Можно также рассмотреть различные статистические ставочки., на которые пока нет линии. «Ювентус» 16 раз бил по воротам «Лиона», думаю, что даже больше нанесет ударов «Сити» в этом матче, поэтому можно брать «Сити» с минусовой форой по ударам.
Словом, победа «Сити» с форой (-2), тотал «Сити» больше 2, сухая победа «Сити» и победа «Сити» по ударам с форой».
- 15 августа 2020
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