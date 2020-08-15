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«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.36.

«Мне кажется, место в восьмерке сильнейших «Сити» не подвергается сомнению по итогам двух матчей с командой Зинедина Зидана. «Ман Сити» настроен очень серьезно выиграть Лигу чемпионов. Получить в четвертьфинале «Лион» — хорошая новость для Гвардиолы.

«Лион» все-таки не такой статусный клуб, как «Бавария» или «Барселона». Это хороший вариант для четвертьфинального противостояния. Что может быть с точки зрения ставок в этом матче? Против «Манчестер Сити» нужно быть максимально мотивированным и сконцентрированным с самой первой минуты. Я думаю здесь многое может зависеть от того, сколько и кто забьет в первом тайме этого матча. «Сити» всегда выходит и играет в атаку.

«Лион» может контратаковать, благо есть, кем это делать. У этой команды целая группа быстрых и шустрых атакующих футболистов. Здесь я возьму вариант, который очень люблю. Тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 2,36. Мне кажется, это очень хорошее предложение. Посмотрим, сбудется ли».

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