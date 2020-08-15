«Динамо» — «Ротор»: где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ

Сегодня, 15 августа, «Динамо» и «Ротор» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Начало — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 6.65.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 15 августа «Динамо» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.27, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.



Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятный счёт матча — 1:0 в пользу «Динамо» (4.85) и 2:0 в пользу «Динамо» (6.20).

«Динамо» — «Ротор». Прогноз: Паршивлюк, Шунин и Комличенко останутся в группе лидеров РПЛ Первая встреча бело-голубых и волгоградцев за 16 лет вряд ли закончится сенсацией.