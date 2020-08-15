«Рубин» — «Урал»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
15 августа «Рубин» и «Урал» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Начало — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 15 августа «Рубин» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (5.85) и 1:0 в пользу «Рубина» (6.10).
«Рубин» — «Урал». Прогноз: удаление Слуцкого разозлит Игнатьева, Кварацхелию и Деспотовича
Соперники в первом туре синхронно проиграли дома московским клубам со счётом 0:2.
- 15 августа 2020
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:45
-
07:00
-
00:45
-
00:13
- 14 августа 2020
-
22:45
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
Партнерский контент