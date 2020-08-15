ЦСКА — «Тамбов»: где будет трансляция, прогнозы и ставки букмекеров на матч 2-го тура РПЛ

15 августа ЦСКА примет «Тамбов» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.00.



Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.



Голы в исполнении обеих команд идут за 2.06. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу ЦСКА (5.90).

ЦСКА — «Тамбов». Прогноз: Чалов, Акинфеев и Марио Фернандес закрепятся в лидерах РПЛ «Тамбов» смотрится бодренько, но «армейцы» очень хороши.