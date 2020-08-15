ЦСКА — «Тамбов»: где будет трансляция, прогнозы и ставки букмекеров на матч 2-го тура РПЛ
15 августа ЦСКА примет «Тамбов» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.00.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.
Голы в исполнении обеих команд идут за 2.06. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу ЦСКА (5.90).
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«Тамбов» смотрится бодренько, но «армейцы» очень хороши.
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