«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.18.

«Главная игра тура — «Локомотив» против «Краснодара». И «Локомотив», и «Краснодар» выиграли свои первые матчи на выезде. И те и другие победили всухую. У «Локомотива» очень неплохо смотрелся Рыбчинский. Как всегда хорош был Алексей Миранчук. Старателен был Федор Смолов, для него матч с «Краснодаром», как мы понимаем, принципиальный.



«Краснодар» тоже класс показал: Кабелла два мяча забил, Берг выглядел достаточно продуктивно. Но у «Краснодара» есть проблемы с травмированными, на скамейке сидит в основном молодёжь, выпускать толком некого. У «Локо» скамейка чуть подлиннее: приобрели Жалолиддинова, вроде бы успели заявить Лисаковича, Райковича подписали. В общем, потихонечку «Локомотив» укрепляется.



В последних матчах между этими командами были ничьи. Ничья была в прошлом сезоне и в Москве, и в Краснодаре. И сейчас, честно говоря, не могу никому отдать преимущество. Силы равны. Хотя по букмекерской линии небольшой фаворит «Локомотив». Наверное, из-за того, что дома играет.



Взял бы здесь либо ничью в одном из таймов, либо ничью по матчу за 3.18. Решайте сами. Но думаю, что ничейка должна доехать».