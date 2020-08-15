«Ростов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» в 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.02, обе забьют за 1.85.
«Ещё одна игра с приставкой «топ»: «Ростов» будет принимать «Зенит». Команды играли в последнем туре прошлого чемпионата. Но то был другой «Ростов», обескровленный, не очень хорошо готовый. «Ростов» в первом тайме забил со штрафного. Во втором, когда вышли Дзюба и Азмун, «Ростов» не сдюжил и под напором не выдержал, проиграв — 1:2.
Сейчас ситуация другая. Почти все футболисты «Ростова» в строю. Есть новички: японец Ясимото, молодой и перспективный македонец. «Ростов» точно даст бой «Зениту». И мне кажется, что «Ростов» постарается очень агрессивно начать. Если «Ротор» чуть стушевался, за что и поплатился, то «Ростов» —уже команда другого склада, другой уверенности. К тому же «Ростов» играет дома. Определённую ставку на первый тайм «Ростов» сделает.
Можно было бы сыграть «гол «Ростова» в первом тайме». Но так бы я не стал заходить на второй тур. Возьму «тотал первого тайма больше 1 мяча» за 2,02. И у тех и у других отличная атака. Да, давненько не забивал Шомуродов. Может быть, в этой игре он наконец-то сумеет отличиться. У «Зенита» в хорошей форме Азмун. Голы здесь быть должны. Можно и «обе забьют» сыграть по матчу».
- 15 августа 2020
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