«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата России

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар» в 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/202.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.21.
«В первом туре обе команды уверенно победили — «Локо» на выезде расправился с «Рубином» (2:0) с голами Миранчука и Баринова, а «Краснодар» разгромил в гостях «Уфу» (3:0) благодаря дублю Реми Кабелла и голу Маркуса Берга.
Я понял, во что играет «Краснодар», а вот во что играет «Локомотив» — пока не очень, даже несмотря на победу над «Рубином» в первом туре.
На мой взгляд, в этом матче нужно отталкиваться от «Краснодара». Это команда результативная, которая навяжет «Локо» свою игру, с обменом атаками и большим количеством голов. Наверное, верх — правильный выбор для этого матча.
Хоть многие и не верят в то, что на «Черкизово» будет много голов, я рассчитываю как минимум на три точных удара и ставлю на ТБ 2.5 с коэффициентом 2.21».
- 15 августа 2020
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:05