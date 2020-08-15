«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата России

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар» в 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/202.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.21.



«В первом туре обе команды уверенно победили — «Локо» на выезде расправился с «Рубином» (2:0) с голами Миранчука и Баринова, а «Краснодар» разгромил в гостях «Уфу» (3:0) благодаря дублю Реми Кабелла и голу Маркуса Берга.



Я понял, во что играет «Краснодар», а вот во что играет «Локомотив» — пока не очень, даже несмотря на победу над «Рубином» в первом туре.



На мой взгляд, в этом матче нужно отталкиваться от «Краснодара». Это команда результативная, которая навяжет «Локо» свою игру, с обменом атаками и большим количеством голов. Наверное, верх — правильный выбор для этого матча.



Хоть многие и не верят в то, что на «Черкизово» будет много голов, я рассчитываю как минимум на три точных удара и ставлю на ТБ 2.5 с коэффициентом 2.21».