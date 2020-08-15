«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лион» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Ставка: «Ман Сити» забьёт в каждом тайме за 1.90.

«Вот где всё должно быть однозначно, так это в паре «Манчестер Сити» — «Лион». Матч пройдёт на «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, это последний четвертьфинал Лиги чемпионов.



«Лион» уже сотворил главную сенсацию, сняв с пробега «Ювентус» Криштиану Роналду. С горем пополам выстояли в концовке парни Руди Гарсии.



В отдельно взятом матче всякое может произойти, но «Сити» делает серьёзную ставку на этот розыгрыш. За исключением Серхио Агуэро, практически нет травмированных у команды Гвардиолы. И очень мощно смотрелся «Сити» в матче с «Реалом», задушил прессингом команду Зидана. Дважды забили после ошибок Варана, а могли забить гораздо больше.



Думаю, «Лион» не устоит под натиском клуба из Манчестера. Мой прогноз — «Сити» забьёт в обоих таймах».