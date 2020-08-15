«Локомотив» — «Краснодар»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
15 августа «Локомотив» примет «Краснодар» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.04. На ничью даётся коэффициент 3.28.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.
Поставить на голы в исполнении обеих команд предлагают за 1.85. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.10).
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