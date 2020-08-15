«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Железнодорожники» сумели прийти в себя за несколько дней после проигрыша в Суперкубке России в матче с «Зенитом» (1:2) и подойти к первому матчу в новом сезоне во всеоружии. Получилось на выезде обыграть со счётом 2:0 казанский «Рубин», который под руководством Леонида Слуцкого заметно выпрямился и стал представлять угрозу.



Краснодарцы сезон тоже начали с уверенной победы. Получилось одолеть априорно закрытую «Уфу», отгрузив ей три безответных мяча, что само по себе крайне редко увидишь. И это на её-то поле. До перерыва уфимцы кое-как сдерживали атаки гостей. Однако в середине второго тайма «быки» выдали отличный промежуток и забили сразу три гола. Хотя стоит сказать, что их преимущество ощущалось на протяжении всех 90 минут. Конечные цифры впечатляют: 24-5 по ударам в сторону ворот, 11-2 по ударам в створ и 73-27 по проценту владения мячом.



«Локомотив» при Марко Николиче показывает впечатляющую стабильность. За восемь последних туров в прошлом сезоне клуб под руководством нового тренера ни разу не проиграл. При этом он не забил только в одном матче. От этого вполне можно оттолкнуться.



На таком фоне интересно выглядит ставка обе забьют за коэффициент 1.89. Всё же пропускает «Локо» довольно часто, а у «быков» даже при кадровых проблемах с атакой порядок. Газон отличный, сезон после паузы только стартовал, сил должно быть достаточно. Вроде бы налицо все предпосылки для бодрого футбола".