«Барселона» — «Бавария»: результат матча Лиги чемпионов и сыгравшие коэффициенты

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2.



Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота.



С 21-й по 31-ю минуту мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.



Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочередно в ворота Тер-Штегена забивали Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филипп Коутиньо.

Букмекеры считали мюнхенцев фаворитом: ставки на их победу принимались за 2.02. С 1000 рублей можно было выигрывать 2020 рублей. Успех каталонцев оценивался коэффициентом 3.74.

Поставить на голы в исполнении обеих команд предлагалось за 1.50. Эксперты ожидали результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62.

При этом на тотал больше 7.5 гола ставки принимались с коэффициентом 25.0. С 1000 рублей игрок мог получить 25 тыс. рублей.