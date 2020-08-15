«Ростов» — «Зенит»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
15 августа «Ростов» примет «Зенит» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ничейный исход идёт за 3.90.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.
Голы в исполнении обеих команд идут за 1.92. Наиболее вероятный счёт матча — 1:0 в пользу «Зенита» (6.20).
«Ростов» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун, Ловрен и Семак отправят Карпина под откос
Сине-бело-голубые не проигрывают в РПЛ уже 10 месяцев.
- 15 августа 2020
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:45
-
07:00
-
00:45
-
00:13
- 14 августа 2020
-
22:45
-
22:00
-
21:00
-
20:45
Партнерский контент