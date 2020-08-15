«Ростов» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.86.

«В новом сезоне сине-бело-голубые решили не откладывать дела в долгий ящик и добыли первую победу. На этот раз досталось легендарному «Ротору», который вернулся в высший российский дивизион спустя долгие годы. Петербуржцы гостили в Волгограде и оформили два безответных мяча, несмотря на старания хозяев. Дежурная победа на классе.



Видно, что работа Сергея Семака на посту главного тренера получается исключительной, подобной стабильность клубу прежде не хватало. Под руководством российского специалиста «Зенит» взял в РПЛ второе золото подряд. При этом стоит отметить мощную серию, которую выдала команда в прошлом сезоне.



К слову, в восьми турах после паузы, связанной с коронавирусом, сине-бело-голубые потеряли только два очка. Единственная ничья на таком внушительном отрезке пришлась на выезд к «Ахмату» в Грозный. Но и тут надо сказать, что тогда гости остались в меньшинстве уже на 34-й минуте, хотя всё равно имели шансы победить.



Ставить против действующего чемпиона на таком фоне практически нереально. Запас в уровне исполнителей не вызывает сомнений: связка Дзюбы и Азмуна даёт результат, Барриос выжигает центр поля, а Михаил Кержаков в нужные моменты выручает. Красота.



Сейчас петербуржцы в полнейшем порядке, а «Ростову» ещё только предстоит войти в нужные кондиции. На наш взгляд, гости в предстоящем поединке сумеют продолжить уверенную серию. Мы бы проверили П2 за вполне рабочий коэффициент 1.86. Жёлто-синие навяжут борьбу, но шансы зацепиться всё же невелики».