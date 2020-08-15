ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Тамбов».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.74.

«Один из самых предсказуемых матчей тура. «Тамбов» сильнее не стал, слабее — скорее. Пусть и довольно хороший матч провел с «Ростовом», но все равно победить не смог.



ЦСКА добавил, приход Гайча — большое усиление. Мы видели, команда на классе может побеждать. Как было с «Химками».



Думаю, повторится сценарий прошлого сезона, когда ЦСКА выиграл оба матча — 2:0. Возьму победу фаворита с аккуратной форой».

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