«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: Федор Смолов забьёт за 2.99.

«Обе команды здорово начали чемпионат. Пусть и было дикое решение в Казани по пенальти, но при Николиче команда не проигрывает уже 9 туров (если взять 8 из предыдущего). «Локо» забивает регулярно — только в одной встрече из 9 не забили.



«Краснодар» вернул Кабелла, и мы видим, какое влияние он может оказывать на игру команды. Стоит ждать результативного футбола, оба клуба в порядке.



Сыграю персональную ставку. Смолов будет стараться играть против бывшей команды. В матче с «Рубином» видели, какую форму он набрал. Гол беру Федора. Коэффициент очень хороший, почти тройка».