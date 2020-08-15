«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: Федор Смолов забьёт за 2.99.
«Обе команды здорово начали чемпионат. Пусть и было дикое решение в Казани по пенальти, но при Николиче команда не проигрывает уже 9 туров (если взять 8 из предыдущего). «Локо» забивает регулярно — только в одной встрече из 9 не забили.
«Краснодар» вернул Кабелла, и мы видим, какое влияние он может оказывать на игру команды. Стоит ждать результативного футбола, оба клуба в порядке.
Сыграю персональную ставку. Смолов будет стараться играть против бывшей команды. В матче с «Рубином» видели, какую форму он набрал. Гол беру Федора. Коэффициент очень хороший, почти тройка».
- 15 августа 2020
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