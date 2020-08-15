«Ростов» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.55, ничья в первом тайме за 2.15.

«Во-первых, «Ростов» – достойный соперник. Во-вторых, «Зенит» еще недавно радовался победе в чемпионате. Сейчас команда немного сдала психологически. В-третьих, сине-бело-голубые в последних матчах крупно выигрывали у «Ростова».



После всех этих побед они недооценят дончан. Думаю, «Ростов» будет из ложи вон лезть и доказывать, что он хорош. Нужно знать тренера Валерия Карпина — он всегда и всем хочет все доказать. Мне кажется, здесь чемпион потеряет очки. Будет ничья».