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«Ростов» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Зенит» — фаворит, тем более стартовал с победы на выезде. И можно было бы рассмотреть вариант с чистой победой «Зенита». Но, мне кажется, лучше найти что-то другое.

Хороший вариант — «обе забьют». В «Зените» новый центральный защитник — Деян Ловрен. Как выяснилось, он не помнит, что играл со «Спартаком», не помнит, с каким счетом побеждал. Думаю, некоторые шероховатости будут в игре «Зенита». А «Ростов» все-таки — не «Ротор». Команда немного другого уровня. Она может воспользоваться этими слабостями. Ну а что «Зенит» забьет, нет сомнений.

Мой прогноз — «обе забьют» за 1,88. Просто отличный вариант».

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