«Ростов» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Одна из самых интересных встреч тура. Валерий Карпин, думаю, прекрасно помнит предыдущий сезон и 1:6. Как человек, который умеет делать выводы, он понимает, что и где пошло не так. Ну и пусть по результатам после рестарта был плохой отрезок, все-таки тренер дает понять своим футболистам, что он в них верит мощной оценкой их игры.



Ждем результативности. «Ростов» регулярно забивает дома, и я не вижу причин, почему они не сделают это в матче с «Зенитом». Ловрена мы видели, как «Локо» забивал тоже, какие вопросы «Ротор» задавал. Тут можно сыграть на «обе забьют», коэффициент хороший — 1.85».