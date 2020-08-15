Джуниор Дос Сантос — Жаирзиньо Розенструйк: прогноз и ставка на бой UFC 252

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Джуниор Дос Сантос — Жаирзиньо Розенструйк.

Ставка: победа Розенструйка за 1.78.

«В последнее время дела у обоих спортсменов идут не лучшим образом. Биги Бой вплоть до UFC 250 обладал идеальным рекордом — 10 побед из 10 возможных, девять из них досрочно. А дальше попал под Фрэнсиса Нганну, колотушка которого оказалась мощнее.



Надо отметить, что Жаирзиньо выходит в октагон спустя три месяца после брутального поражения от Нганну. Это достойно уважения, хотя и вызывает подозрения — перерыв совсем небольшой. Довольно часто такие нокауты заметно влияют на бойцов.



Бразилец, правда, тоже не впечатляет. После быстрого поражения от Стипе Миочича он выдал три победы подряд (пострадали Благой Иванов, Тай Туиваса и Деррик Льюис), а дальше без шансов проиграл двум топовым оппонентам. Сперва продержался чуть больше минуты против всё того же Нганну.



А в январе 2020 года вышел против Кёртиса Блэйдса. Ничего хорошего из этого тоже не получилось — американец победил техническим нокаутом в начале второго раунда. Потому неудивительно, что букмекеры отдают небольшое предпочтение более молодому Розенструйку.



Дос Сантос умеет уходить от партера, но суринамцу это и не нужно. Главный козырь Биги Боя — мощнейший удар. А вот у Джуниора с челюстью наметились проблемы: в последнее время он стал чувствительнее к урону. Потому возникает ощущение, что для Жаирзиньо ближайший соперник крайне удобен.



Нынешний Цыган проигрывает в стойке практически всем топам тяжёлого веса. Единственная надежда — формат боя, он будет состоять всего из трёх раундов. Розенструйк вряд ли станет рисковать после быстрого поражения в прошлом поединке, что оставляет бразильцу шансы. Но вообще Биги Бой сейчас смотрится интереснее».