«Ман Сити» — «Лион»: прогноз Александра Елагина на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Перед Гвардиолой стоит только одна задача – завоевать вожделенный «ушастый» трофей, впервые в истории «Сити». Из группы «горожане» вышли без проблем с 1-го места, а в 1/8 финала эффектно дважды переиграли мадридский «Реал» с одинаковым счётом: 2:1 в гостях и дома.



«Лион» со 2-го места вышел в плей-офф вслед за «Лейпцигом», опередив лиссабонскую «Бенфику» и наш «Зенит». В 1/8 финала французский клуб сотворил настоящую сенсацию, выбив из турнира «вечного» итальянского чемпиона «Ювентус»: 1:0 – дома, 1:2 – в гостях.



В последний раз «Лион» играл в четвертьфинале и пробился в полуфинал в сезоне-2009/2010, переиграв земляков из «Бордо», но за шаг до решающего матча уступил «Баварии».



«Лион» занял в завершившимся досрочно чемпионате Франции 7-е место и в еврокубки не попал. Последний официальный матч «Олимпик» провёл 31 июля, проиграв по пенальти ПСЖ в финале Кубка лиги.



Конечно, явный фаворит в этой паре «Манчестер Сити», но французский клуб готов сотворить очередную сенсацию и выбить манкунианцев, как ранее «Ювентус». На один матч можно собраться и обыграть любого соперника.



Однако в этом противостоянии поставил бы на голы. У английского клуба превосходная атакующая линия во главе с уникальным бельгийцем Кевином де Брёйне. У «Олимпика» впереди такие дерзкие ребята, как голландец Мемфис Депай и француз Мусса Дембеле».

«Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг отправят домой обидчиков Роналду Снова бешеный прессинг от команды Пепа Гвардиолы.