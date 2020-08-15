«Ман Сити» — «Лион»: прогноз Александра Елагина на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«Перед Гвардиолой стоит только одна задача – завоевать вожделенный «ушастый» трофей, впервые в истории «Сити». Из группы «горожане» вышли без проблем с 1-го места, а в 1/8 финала эффектно дважды переиграли мадридский «Реал» с одинаковым счётом: 2:1 в гостях и дома.
«Лион» со 2-го места вышел в плей-офф вслед за «Лейпцигом», опередив лиссабонскую «Бенфику» и наш «Зенит». В 1/8 финала французский клуб сотворил настоящую сенсацию, выбив из турнира «вечного» итальянского чемпиона «Ювентус»: 1:0 – дома, 1:2 – в гостях.
В последний раз «Лион» играл в четвертьфинале и пробился в полуфинал в сезоне-2009/2010, переиграв земляков из «Бордо», но за шаг до решающего матча уступил «Баварии».
«Лион» занял в завершившимся досрочно чемпионате Франции 7-е место и в еврокубки не попал. Последний официальный матч «Олимпик» провёл 31 июля, проиграв по пенальти ПСЖ в финале Кубка лиги.
Конечно, явный фаворит в этой паре «Манчестер Сити», но французский клуб готов сотворить очередную сенсацию и выбить манкунианцев, как ранее «Ювентус». На один матч можно собраться и обыграть любого соперника.
Однако в этом противостоянии поставил бы на голы. У английского клуба превосходная атакующая линия во главе с уникальным бельгийцем Кевином де Брёйне. У «Олимпика» впереди такие дерзкие ребята, как голландец Мемфис Депай и француз Мусса Дембеле».
- 15 августа 2020
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