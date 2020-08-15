«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч Лиги чемпионов

Комментатор Филипп Кудрявцев сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион».
Ставка: «Манчестер Сити» забьёт 2–3 мяча в матче за 1.98.
«На мой взгляд, в этой паре всё абсолютно ясно. «Лион» непрост, но «Манчестер Сити» находится на другом уровне и точно пройдёт дальше. И выиграет явно крупнее, чем со счётом 1:0. При этом вспомним, что в матче с «Ювентусом» «Лион» пропустил 2 мяча в 2 матчах, а с «ПСЖ» в кубковом финале — вообще ни одного. Подобное редко кому удаётся. Так что разгрома тоже не будет. 1,98 дают на 2–3 гола англичан. Возьму эту ставку».
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