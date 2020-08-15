Стипе Миочич — Даниэль Кормье, 16 августа: прогноз и ставка на бой UFC 252

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой UFC 252 Стипе Миочич — Даниэль Кормье.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.82.

«По-настоящему большие и громкие бои с отсутствием фаворита в UFC встречаются нечасто. Расклад не вызывает особых вопросов: у Миочича великолепный бокс, он будет иметь преимущество в стойке. Кормье, напротив, максимально комфортно чувствует себя в партере. Он, соответственно, постарается при первой же возможности переводить соперника вниз и бороться, бороться, бороться. Шансы DC кажутся чуть выше, поскольку два предыдущих поединка он начинал веселее.



В прошлый раз Стипе нашёл выход, однако на таком уровне повторять один и тот же фокус удаётся редко. Думается, 41-летний американец сделал выводы и будет готов к ударам в корпус. Вопрос только один — как часто Даниэль сможет проводить тейкдауны. Если их окажется достаточно, Миочичу придётся худо.



Не ждём резкого начала боя. Спортсмены прекрасно знают и опасаются друг друга, а на кону стоит слишком многое. Думается, несколько минут уйдут на разведку и пристрелку, а настоящая жара пойдёт уже дальше. Формат чемпионского боя неизменен — пять раундов.



Трудно поверить, что дело дойдёт до решения судей. Миочич великолепно боксирует и тонко чувствует слабости оппонента, а уйти от Кормье в партере редко кому удаётся. Ждём досрочное завершение поединка в поздних раундах. На наш взгляд, шансы Даниэля немного выше.



Мы бы выбирали между несколькими вариантами. Попроще — тотал больше 2.5 раунда за 1.82. Посмелее — “бой завершится в 4-5 раунде или дойдёт до решения судей” за 2.00. И вариант для любителей рисковать — “победа Кормье в 4-5-м раунде или по очкам” за 3.74».