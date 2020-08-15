Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

По какому каналу покажут бой Стипе Миочич — Даниэль Кормье, прогнозы и ставки букмекеров

По какому каналу покажут бой Стипе Миочич — Даниэль Кормье, прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В ночь на 16 августа 2020 года по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене APEX состоится один из самых интересных турниров лета — UFC 252. Главным событием станет третий бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. На кону будет стоять титул чемпиона в тяжёлом весе.

Ориентировочное начало боя — 07:00 мск 16 августа. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор».

По оценке букмекеров, шансы бойцов практически равны. На победу Кормье можно сделать ставку с коэффициентом 1.88. Это примерно 50% вероятности. Поставить на успех Миочича можно за 1.98 (48%). На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 55.00 (2%).

Стипе Миочич — Даниэль Кормье. Прогноз на бой UFC 252: шумное завершение большой трилогии
Третий бой Миочича и Кормье рискует оказаться настоящим блокбастером.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020