Миочич — Кормье: во сколько начало боя, где смотреть онлайн-трансляцию UFC 252

В ночь на 16 августа 2020 года по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене APEX состоится один из самых интересных турниров лета — UFC 252. Главным событием станет третий бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. На кону будет стоять титул чемпиона в тяжёлом весе.



Ориентировочное начало боя — 7:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелекома» и «Триколора».



По оценке букмекеров, шансы бойцов практически равны. На победу Кормье можно сделать ставку с коэффициентом 1.88. Это примерно 50% вероятности. Поставить на успех Миочича можно за 1.98 (48%). На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 55.00 (2%).

Стипе Миочич — Даниэль Кормье. Прогноз на бой UFC 252: шумное завершение большой трилогии Третий бой Миочича и Кормье рискует оказаться настоящим блокбастером.