«Динамо» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021 «Динамо» — «Ротор».

Ставка: победа «Динамо» всухую за 2.62.

«Динамо» неплохо стартовало, выиграло в Екатеринбурге, где давно испытывало сложности, не побеждало. Победа по игре, даже обсуждать нечего. И надо закреплять успех, раз календарь позволяет.



«Ротор» наконец-то вернулся в Премьер-Лигу. Это радует. Волгоград — футбольный город. Это увидели даже по первому туру, пусть там трибуны и не могли заполниться под завязку, но поддержка ощущалась. Но команда пока не способна на большие свершения. Состав не тот. Идет комплектование. Уровень игроков, которые выступали за «Ротор» в ФНЛ, все-таки не соответствует Премьер-Лиге. По первому матчу с «Зенитом» это ощущалось. «Зенит» провел слабый матч, даже на 50 процентов не сыграл. Но «Ротор» при большой мотивации ничего не показал и не создал.



Конечно, у «Динамо» большой перевес в классе. Амбиции серьезные. Поставлю на сухую победу бело-голубых".