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«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.78.

«Жду от этого матча уверенной победы команды Гвардиолы. Даже без травмированного Агуэро манкунианцы значительно сильнее «Лиона». Французам повезло в противостоянии с «Ювентусом», но едва ли запаса удачи хватит на второй подряд матч с более именитым соперником.

«Ман Сити» давно сделал ставку на Лигу чемпионов, отчаявшись догнать «Ливерпуль» в национальном чемпионате, и в матче с мадридским «Реалом» «Ман Сити» выглядел классно и без учета подарков Варана. Ставлю на победу «Манчестер Сити» с форой (-1,5), коэффициент — 1.78».

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