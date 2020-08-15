«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов
Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.78.
«Жду от этого матча уверенной победы команды Гвардиолы. Даже без травмированного Агуэро манкунианцы значительно сильнее «Лиона». Французам повезло в противостоянии с «Ювентусом», но едва ли запаса удачи хватит на второй подряд матч с более именитым соперником.
«Ман Сити» давно сделал ставку на Лигу чемпионов, отчаявшись догнать «Ливерпуль» в национальном чемпионате, и в матче с мадридским «Реалом» «Ман Сити» выглядел классно и без учета подарков Варана. Ставлю на победу «Манчестер Сити» с форой (-1,5), коэффициент — 1.78».
«Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг отправят домой обидчиков Роналду
Снова бешеный прессинг от команды Пепа Гвардиолы.
- 15 августа 2020
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:45
-
07:00
-
00:45
-
00:13
- 14 августа 2020
-
22:45
-
22:00
-
21:00
-
20:45
Партнерский контент