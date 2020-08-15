«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Нет большого преимущества ни у одной из команд в личных встречах. В прошлом сезоне дважды сыграли вничью — 1:1. И сейчас коэффициенты примерно равные на все три исхода. Может быть, чуть меньше — на победу «Локомотива», но он играет на своем поле.



Если говорить о форме команд, и те и другие выиграли в первом туре на выезде, не пропустили. «Локомотив» в первом тайме отправил в ворота «Рубина» два мяча. «Краснодар» во втором забил три мяча «Уфе». Хорошие результаты для старта сезона. Миранчук показал, что он в порядке. Молодой Рыбчинский заявил о себе. Вот, кстати, что значит новый тренер — взгляд незамыленный. Поставил молодого, и он очень классно сыграл. У «Краснодара» Кабелла набрал форму после тяжелой травмы и забил в последнем матче прошлого сезона, а в Уфе дважды отличился классными ударами. Не хватает Классона и Ари краснодарцам, но состав выглядит поинтереснее.



Поставлю на «обе забьют». Мне кажется, уровень игроков группы атаки превалирует над классом защитников. Голы стоит ждать с обеих сторон».