Эксперты назвали кандидатов на пост тренера «Барселоны»: в списке есть Месси

Вчера, 14 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» со счётом 8:2 разгромила «Барселону». По итогам сезона каталонцы впервые с 2014 года не выиграли ни одного из трёх главных трофеев: Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Букмекеры принимают ставки на следующего тренера сине-гранатовых.

Эксперты считают Маурисио Почеттино главным кандидатом на пост тренера «Барселона». Сделать ставку на то, что аргентинец станет преемником Энрике Сетьена, можно с коэффициентом 2.25.

Ниже букмекеры оценили шансы Хави Эрнандеса (коэффициент 2.50) и Франциско Пимиенты (4.50).

В списке менее вероятных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» есть и Лионель Месси:

Патрик Клюйверт за коэффициент 7.00

Юлиан Нагельсман за 10.00

Рональд Куман и Марсело Гальярдо по 11.00

Марсело Бьелса и Лоран Блан по 15.00

Йорди Круифф, Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри по 17.00

Хосеп Гвардиола, Роберто Мартинес и Эрик тен Хаг по 26.00

Марселино Гарсия Тораль за 34.00

Луис Энрике, Нуну Эшпириту Санту и Тьерри Анри по 41.00

Антонио Конте, Микель Артета, Йоахим Лёв и Арсен Венген по 51.00

Гарет Саутгейт за 61.00

Лионель Месси за 67.00

Юрген Клопп за 76.00

Жозе Моуринью за 101.00

Марко Силва за 176.00

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