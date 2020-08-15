Эксперты назвали кандидатов на пост тренера «Барселоны»: в списке есть Месси

Вчера, 14 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» со счётом 8:2 разгромила «Барселону». По итогам сезона каталонцы впервые с 2014 года не выиграли ни одного из трёх главных трофеев: Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Букмекеры принимают ставки на следующего тренера сине-гранатовых.
Эксперты считают Маурисио Почеттино главным кандидатом на пост тренера «Барселона». Сделать ставку на то, что аргентинец станет преемником Энрике Сетьена, можно с коэффициентом 2.25.
Ниже букмекеры оценили шансы Хави Эрнандеса (коэффициент 2.50) и Франциско Пимиенты (4.50).
В списке менее вероятных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» есть и Лионель Месси:
- Патрик Клюйверт за коэффициент 7.00
- Юлиан Нагельсман за 10.00
- Рональд Куман и Марсело Гальярдо по 11.00
- Марсело Бьелса и Лоран Блан по 15.00
- Йорди Круифф, Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри по 17.00
- Хосеп Гвардиола, Роберто Мартинес и Эрик тен Хаг по 26.00
- Марселино Гарсия Тораль за 34.00
- Луис Энрике, Нуну Эшпириту Санту и Тьерри Анри по 41.00
- Антонио Конте, Микель Артета, Йоахим Лёв и Арсен Венген по 51.00
- Гарет Саутгейт за 61.00
- Лионель Месси за 67.00
- Юрген Клопп за 76.00
- Жозе Моуринью за 101.00
- Марко Силва за 176.00
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