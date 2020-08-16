«Севилья» — «Ман Юнайтед»: прогноз и ставка «Чемпионата» на полуфинал Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ман Юнайтед».
Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.78.
«Понятно, что «Севилья» гораздо круче предыдущих соперников «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, спорить с этим просто невозможно. Однако манкунианцы в концовке минувшего розыгрыша АПЛ показали, что могут играть не только против андердогов. Стоит только вспомнить битвы с «Тоттенхэмом» или «Лестер Сити».
В целом подопечные Хулена Лопетеги и Уле-Гуннара Сульшера смотрятся примерно сопоставимо. Они мало пропускают в последнее время и исправно забивают. На наш взгляд, стоит ждать от них настоящей зарубы. Можно даже подумать над ничьей в основное время за внушительный коэффициент 3.35.
Ну а вариант попроще — тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.78. Всё-таки и те, и другие обладают мощнейшей линией атаки, которая едва ли оставит зрителей без голов. Цена ошибки высока, но катать вату и ждать у моря погоды эти команды в последние месяцы себе не позволяли».
- 16 августа 2020
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