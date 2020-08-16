Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Севилья» — «Ман Юнайтед»: прогноз и ставка «Чемпионата» на полуфинал Лиги Европы

«Севилья» — «Ман Юнайтед»: прогноз и ставка «Чемпионата» на полуфинал Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ман Юнайтед».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.78.

«Понятно, что «Севилья» гораздо круче предыдущих соперников «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, спорить с этим просто невозможно. Однако манкунианцы в концовке минувшего розыгрыша АПЛ показали, что могут играть не только против андердогов. Стоит только вспомнить битвы с «Тоттенхэмом» или «Лестер Сити».

В целом подопечные Хулена Лопетеги и Уле-Гуннара Сульшера смотрятся примерно сопоставимо. Они мало пропускают в последнее время и исправно забивают. На наш взгляд, стоит ждать от них настоящей зарубы. Можно даже подумать над ничьей в основное время за внушительный коэффициент 3.35.

Ну а вариант попроще — тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.78. Всё-таки и те, и другие обладают мощнейшей линией атаки, которая едва ли оставит зрителей без голов. Цена ошибки высока, но катать вату и ждать у моря погоды эти команды в последние месяцы себе не позволяли».

«Севилья» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не будут катать вату в полуфинале Лиги Европы
После паузы соперники выглядят крайне достойно, заруба намечается знатная
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020