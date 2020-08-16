«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на полуфинал Лиги Европы

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал больше 10.5 угловых за 2.06.
«Думаю, что игра будет нервной. И скорее всего, низовой. «Севилья» любит контролировать мяч и играть в центре, «МЮ» умеет убегать в контратаку. Здесь, думаю, будет перетягивание каната, и достаточно вялое. И все понимают, что одна ошибка решит исход встречи.
Нас ждёт низ. Тем более что «Севилья» чувствует себя отлично в обороне — 19 игр они не проигрывают. Выдающийся результат.
«МЮ» немного недооценил «Копенгаген», а их вратарь выдал лучший матч своей жизни. Я бы играл в этой встрече угловые — и те и другие хороши. «Севилья» подала 14 угловых в игре против «волков». «МЮ» подал 8. От 10.5 угловых можно брать смело за 2.06».
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